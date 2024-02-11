Заноза
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Заноза

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Лишь бы хозяин не пнул: Депутат жёстко прошёлся по реакции Шольца на интервью Путина

Лишь бы хозяин не пнул: Депутат жёстко прошёлся по реакции Шольца на интервью Путина

В Государственной думе оценили слова немецкого канцлера относительно интервью президента России. Заявления канцлера Германии вызвали весьма жёсткую реакцию у депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Холуй дедушки спотыкача
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4 час.
Н
Наталья
Раз злятся европейцы, значит все правильно делаем. Как говорится, &quot; хорошие сапоги- надо брать! &quot;
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1 час.
ШКИПЕР
А что вы хотели услышать про историю войны гитлеровской Германии против СССР от внучка генерала СС ?
Ответить
10 мин.

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