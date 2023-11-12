Врач Лапа рассказала, как пережить магнитную бурю

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о способах пережить магнитную бурю, сообщает RT.«Надо контролировать самочувствие, больше отдыхать, меньше нагружать себя, самое главное — здоровое питание, гулять и разжижать кровь», — сказала она.
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