Врач Лапа рассказала, как пережить магнитную бурю

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о способах пережить магнитную бурю, сообщает RT.«Надо контролировать самочувствие, больше отдыхать, меньше нагружать себя, самое главное — здоровое питание, гулять и разжижать кровь», — сказала она.