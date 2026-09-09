Before Joining Reacher, Kevin Weisman Was Jennifer Garner's Version Of James Bond's Q

If you've been wondering why the actor who plays Russell Plum in "Reacher" looks so familiar, you probably recognize him from his tech guru role in "Alias.
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