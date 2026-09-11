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В УМВД России по Ивановской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 307-й годовщине образования подразделений по вопросам миграции

     В Управлении МВД России по Ивановской области прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 307-летия со дня образования подразделения по вопросам миграции МВД России.

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