В РФ мошенники стали имитировать взлом «Госуслуг» для набора микрозаймов

В России мошенники начали применять новую схему обмана с имитацией взлома аккаунта на портале «Госуслуг» для набора микрозаймов, сообщила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова в беседе с РИА Новости.
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