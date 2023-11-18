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Закон и Порядок

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Двойники Путина: Десяток фото, перепугавших Запад и Восток

Двойники Путина: Десяток фото, перепугавших Запад и Восток

О двойниках Путина можно рассуждать бесконечно. Доказательств всё равно никаких нет, зато имеется огромное количество конспирологических версий.

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