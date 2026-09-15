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Каскадер Павел Иванов установил очередной мировой рекорд

Каскадер Павел Иванов установил очередной мировой рекорд

Участник проекта «Суперниндзя» Павел Иванов установил сразу четыре высших показателя России и мира. Об этом сообщил телеграм-канал Super.

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