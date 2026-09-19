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Раскрыты детали диверсии на линиях связи Дальнего Востока

Раскрыты детали диверсии на линиях связи Дальнего Востока

На Дальнем Востоке 19 сентября зафиксировали два случая повреждения магистральных оптических линий связи.

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