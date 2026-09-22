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Поезда в Ростовской области идут по одному пути: реверс и коррекция расписания

Поезда в Ростовской области идут по одному пути: реверс и коррекция расписания

К настоящему времени известно о том, что по одному пути движение на перегоне Двойная – Ельмут уже открыто.

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