Глава IIHF: федерации важно вернуть Россию, но она не будет рисковать турнирами

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что скорейшее возвращение сборных России и Белоруссии к соревнованиям очень важно для организации, однако она не будет рисковать ради этого ни игроками, ни турнирами.
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