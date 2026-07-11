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Дана Уайт: «Макгрегор – суперзвезда, как Том Брэди и Майкл Джордан»

Дана Уайт  высказался о Коноре Макгрегоре , который 12 июля подерется с Максом Холлоуэем . «Этот парень – суперзвезда, как Том Брэди и Майкл Джордан.

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