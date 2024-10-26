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СССР-Россия

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"Нужно реагировать жёстко": Губернатор Челябинской области потребовал провести рейды в Коркине

"Нужно реагировать жёстко": Губернатор Челябинской области потребовал провести рейды в Коркине

В челябинском Коркине пройдут рейды после убийства женщины-водителя. "Если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жёстко", - подчеркнул губернатор Челябинской области.

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Комментарии
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radiofree
Если бы это происходило только в челябинской области,такое происходит по всей россии и власти бездействуют.
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11 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Да не нужна эта карикатурная дума со всеми её партиями. Слишком дорогое это удовольствие, содержать на бюджете столько ртов, делающих вид активности. Стиль её работы виден по мигрантской проблеме. Её следовало бы заменить на компактную оперативно правовую структуру при президенте. В советское время это был президиум Верховного совета. А Верховный совет созывался только для голосования.
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11 час.
Игорь Максаков
С вами согласен, но нам что-то надо предпринимать, чтобы такого не было, надо придумать и попробовать. Уже заипали их одни и те же самодовольные сытые и нахальные хари!
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8 час.

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