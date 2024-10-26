"Нужно реагировать жёстко": Губернатор Челябинской области потребовал провести рейды в Коркине

radiofree Если бы это происходило только в челябинской области,такое происходит по всей россии и власти бездействуют.

ВТ Вячеслав Тарасов Да не нужна эта карикатурная дума со всеми её партиями. Слишком дорогое это удовольствие, содержать на бюджете столько ртов, делающих вид активности. Стиль её работы виден по мигрантской проблеме. Её следовало бы заменить на компактную оперативно правовую структуру при президенте. В советское время это был президиум Верховного совета. А Верховный совет созывался только для голосования.