Терминал аэропорта Хитроу был серьезно поврежден из-за взрыва на подстанции

Лондонский аэропорт Хитроу серьезно пострадал от крупного отключения электроэнергии после масштабного взрыва и пожара на электрической подстанции в Хейсе, при этом терминал-2 в настоящее время остался без электричества.
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