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Русский сапер рассказал, как ВСУ при отступлении минирует телефоны и аптечки

Русский сапер рассказал, как ВСУ при отступлении минирует телефоны и аптечки

Заминированные предметы оставляют на видных местах, чтобы на них подорвались мирные жители.Сапер отряда разминирования, ефрейтор Роман Меньшинин рассказал, что при отступлении ВСУ оставляет после себя многочисленные мины-ловушки.

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