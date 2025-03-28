Русский сапер рассказал, как ВСУ при отступлении минирует телефоны и аптечки

Заминированные предметы оставляют на видных местах, чтобы на них подорвались мирные жители.Сапер отряда разминирования, ефрейтор Роман Меньшинин рассказал, что при отступлении ВСУ оставляет после себя многочисленные мины-ловушки.
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