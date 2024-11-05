В Госдуме предложили информировать водителей о нарушении ПДД красным маячком

Москва. Видеофиксаторы нарушений правил дорожного движения могут получить дополнительную функцию. Депутаты Госдумы предложили «научить» камеры информировать автомобилистов о допущенных ими нарушениях красным световым сигналом, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.
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