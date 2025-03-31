«ВСУ не выдохлись»: бежавший с Украины политолог обратился к российским пропагандистам

Ситуация с армией на Украине не настолько плоха, как об этом говорят российские пропагандисты. Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии