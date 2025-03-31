Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Согласен! Солько украинцев должно сдохнуть,что бы они наконец поняли,кто у них реальный враг?Предатель Веллер ...
  • Лидия Санникова
    Совсем больной стал...Трамп не сдается ...
  • Гоша Веверсис
    Молодец ,сравнивает окраину с фашистской германией, Велер а ведь ты прав хоть ты и дерьмо.Предатель Веллер ...

«ВСУ не выдохлись»: бежавший с Украины политолог обратился к российским пропагандистам

«ВСУ не выдохлись»: бежавший с Украины политолог обратился к российским пропагандистам

Ситуация с армией на Украине не настолько плоха, как об этом говорят российские пропагандисты. Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Ситуация с армией на Украине не настолько плоха, как об этом говорят российские пропагандисты. Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины украинский пропагандист, политолог Константин Бондаренко
Ответить
22 час.
НП
Наталья Павлова
Если ситуация так хороша, то отчего же этот Бондаренко сбежал из Украины?
Ответить
19 час.
наверх