Air Mail: актёра Джареда Лето несколько женщин обвинили в домогательствах

Обладатель «Оскара» и нескольких кинопремий американский актер и певец 53-летний Джаред Лето попал под обвинения нескольких женщин в непристойном поведении, многие из которых на момент притязания были несовершеннолетними.
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