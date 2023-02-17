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В МВФ пообещали Украине обсудить программу поддержки для вступления в Евросоюз

В МВФ пообещали Украине обсудить программу поддержки для вступления в Евросоюз

На встрече по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что на Украине замедлилась инфляция и ожидается небольшое восстановление экономики в этом году, сообщает Reuters.

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