Бортников: установлена причастность разведки Украины к теракту в "Крокусе"

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что установлена причастность украинской военной разведки к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.
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