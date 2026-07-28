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Открытость и публичность власти — основа противодействия распространению недостоверной и вредоносной информации — Рифат Сабитов

Открытость и публичность власти — основа противодействия распространению недостоверной и вредоносной информации — Рифат Сабитов

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов встретился с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

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