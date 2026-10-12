Депутат раскрыл план властей Еревана поднять зарплату мэра до $5745

Депутат от оппозиционной фракции «Армения» Месроп Манукян раскрыл проект решения Совета старейшин Еревана, по которому оклад мэра увеличится с 1,32 млн до 2,08 млн драмов, а зарплаты вице-мэров и глав районов также существенно вырастут.