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ГТРК Татарстан

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В Казани число погибших в ДТП с мототранспортом выросло в семь раз

В Казани за девять месяцев 2026 года в авариях с участием мототранспорта погибли семь человек. За аналогичный период прошлого года жертвой таких ДТП стал один человек.

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