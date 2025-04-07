Гладков: два министра правительства Белгородской области покинут свои посты

Министр культуры Белгородской области Константин Курганский и глава регионального минспорта Наталья Жигалова покинут занимаемые должности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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