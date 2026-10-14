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В Москве пройдет форум, посвященный военно-полевой хирургии

В Москве пройдет форум, посвященный военно-полевой хирургии

Форум «Огнестрельная рана» проводится ежегодно и собирает ведущих специалистов в области военно-полевой хирургии и хирургии повреждений.

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