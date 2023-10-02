Зеленский присвоил разведывательному батальону ВСУ имя главаря ОУН Коновальца

Глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил разведывательному батальону Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Евгения Коновальца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии