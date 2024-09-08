Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Подполье просыпается": Финский журналист вышел на связь с данными по Италии и Франции

"Подполье просыпается": Финский журналист вышел на связь с данными по Италии и Франции

Коллаж: Царьград Финский журналист Кости Хейсканен рассказал о происходящем в Италии, Франции и Финляндии.

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Комментарии
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Сергей Евдокимов
Вставай страна огромная на защиту своей страны.
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17 час.
ninikooo Митусова
Западные политики зря надеялись, что жители их стран- это стадо безмозглых баранов, которыми легко управлять. Действительность показывает, что люди начинают разбираться в ситуации, не веря блефу в СМИ и Инете.
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17 час.

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