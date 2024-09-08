"Подполье просыпается": Финский журналист вышел на связь с данными по Италии и Франции

Коллаж: Царьград Финский журналист Кости Хейсканен рассказал о происходящем в Италии, Франции и Финляндии.
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