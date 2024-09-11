В посольстве России оценили готовность Ирана к переговорам по ядерной сделке

Москва видит готовность нового кабмина Ирана президента Масуда Пезешкиана к переговорам по иранской ядерной программе, но американская сторона не стремятся возвращаться к выполнению собственных обязательств в рамках сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).