В посольстве России оценили готовность Ирана к переговорам по ядерной сделке

Москва видит готовность нового кабмина Ирана президента Масуда Пезешкиана к переговорам по иранской ядерной программе, но американская сторона не стремятся возвращаться к выполнению собственных обязательств в рамках сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
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