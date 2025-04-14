График работы ГИБДД на майских праздниках

Стоит ознакомиться, если запланировали визит в одно из подразделений Подразделения МОРЭР Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области по предоставлению государственных услуг изменят график работы в период майских праздников.
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