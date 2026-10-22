Hyundai Motor объявила домашние цены на кроссовер Tucson пятого поколения. За базовую бензиновую версию просят 31,4 млн вон – по текущему курсу это примерно 1,9-2 млн рублей.
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