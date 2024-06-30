Успейте подать заявку на творческий конкурс «Памяти героев верны!» 🔶 7 июля завершается прием заявок на II Всероссийский творческий конкурс «Памяти героев верны!» от фонда «Защитники Отечества».
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Успейте подать заявку на творческий конкурс «Памяти героев верны!» 🔶 7 июля завершается прием заявок на II Всероссийский творческий конкурс «Памяти героев верны!» от фонда «Защитники Отечества».
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