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Царьград

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"Понимала, что из неё вырастет монстр": Новая деталь в убийстве экс-мэра Самары. Чем выделялась внучка Тархова?

"Понимала, что из неё вырастет монстр": Новая деталь в убийстве экс-мэра Самары. Чем выделялась внучка Тархова?

В Самаре убиты бывший мэр Виктор Тархов и его жена. В преступлении подозревают их внучку Екатерину. О девушке говорят мало хорошего: "Девочке тогда многие завидовали, а мне всегда её было жалко.

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