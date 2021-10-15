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Джефф Грабб: Dragon Age 4 минует PS4 и Xbox One

Джефф Грабб: Dragon Age 4 минует PS4 и Xbox One

Журналист VentureBeat Джефф Грабб обратил внимание на Linkedin-профиль бывшего ведущего дизайнера BioWare Дэниэля Нордландера, в котором указано, что разработкой новой Dragon Age ведется только для PC, PS5 и Xbox Series.

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