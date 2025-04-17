Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 276 подписчиков

Иран рассматривает возможность военного сотрудничества с Таджикистаном на фоне вероятной атаки со стороны США и Израиля

Иран рассматривает возможность военного сотрудничества с Таджикистаном на фоне вероятной атаки со стороны США и Израиля

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери призвал к тесному взаимодействию с Таджикистаном в борьбе с терроризмом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх