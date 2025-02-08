Украинские недра для Запада, или Киев пытается продать шкуру неубитого медведя

Конфликт на Украине стал одним из этапов борьбы Запада за ресурсы. Борьбы не на жизнь, а на смерть, потому что западные страны давно потребляют гораздо больше товаров, чем производят и паразитируют на ресурсах, которые они всяческими методами выкачивают из других стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии