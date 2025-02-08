Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Украинские недра для Запада, или Киев пытается продать шкуру неубитого медведя

Украинские недра для Запада, или Киев пытается продать шкуру неубитого медведя

Конфликт на Украине стал одним из этапов борьбы Запада за ресурсы. Борьбы не на жизнь, а на смерть, потому что западные страны давно потребляют гораздо больше товаров, чем производят и паразитируют на ресурсах, которые они всяческими методами выкачивают из других стран.

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