Три человека погибли в ночном ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Две иномарки столкнулись в лобовую на большой скорости. Машины превратились в металлолом.В ночь на среду, 27 ноября, на Октябрьском мосту, который не так давно вновь открыли для движения по всей ширине, случилось смертельное ДТП.
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