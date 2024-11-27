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Царьград

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Три человека погибли в ночном ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Три человека погибли в ночном ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Две иномарки столкнулись в лобовую на большой скорости. Машины превратились в металлолом.В ночь на среду, 27 ноября, на Октябрьском мосту, который не так давно вновь открыли для движения по всей ширине, случилось смертельное ДТП.

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