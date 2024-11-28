В МУС заявили о скорой выдаче ордера на арест лидера еще одной страны

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан обратился к судьям с просьбой выдать ордер на арест Мин Ауна Хлайна, лидера военной хунты Мьянмы за «преступления против человечности», совершенные против мусульманского меньшинства рохинджа в ходе борьбы с повстанцами по всей страны.
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