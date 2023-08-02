Военное обозрение

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В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России, водителя уже задержала полиция

В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России, водителя уже задержала полиция

В столице Молдавии Кишиневе автомобиль врезался в ворота здания посольства Российской Федерации. Водитель машины попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские в соседнем городе.

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