Southwest Airlines и Archer Aviation планируют запуск сервиса воздушного такси Авиакомпани...

Southwest Airlines и Archer Aviation планируют запуск сервиса воздушного таксиАвиакомпания Southwest Airlines заключила соглашение со стартапом Archer Aviation для разработки сервиса воздушного такси, который будет использовать электрические самолёты вертикального взлёта и посадки.
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