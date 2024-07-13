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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Southwest Airlines и Archer Aviation планируют запуск сервиса воздушного такси Авиакомпани...

Southwest Airlines и Archer Aviation планируют запуск сервиса воздушного такси Авиакомпани...

Southwest Airlines и Archer Aviation планируют запуск сервиса воздушного таксиАвиакомпания Southwest Airlines заключила соглашение со стартапом Archer Aviation для разработки сервиса воздушного такси, который будет использовать электрические самолёты вертикального взлёта и посадки.

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