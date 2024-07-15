Уральский предприниматель лишился контрактов из-за ложного теста на наркотики

Предприниматель из Свердловской области столкнулся с серьезными проблемами из-за ошибки при тестировании на наркотики Предприниматель из Свердловской области столкнулся с серьезными проблемами из-за ошибки при тестировании на наркотики В неприятную историю попал руководитель компании, специализирующейся на заливке полов.
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