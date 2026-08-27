360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Врач Алтыева: новые правила трансплантации помогут спасать пациентов

Врач Алтыева: новые правила трансплантации помогут спасать пациентов

С 1 сентября 2026 года в России расширяется список разрешенных для трансплантации тканей. Теперь в него официально включены кожа — эпидермис и дерма, кости и их фрагменты, нервы, а также спинной мозг и его части.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии