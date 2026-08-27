Врач Алтыева: новые правила трансплантации помогут спасать пациентов

С 1 сентября 2026 года в России расширяется список разрешенных для трансплантации тканей. Теперь в него официально включены кожа — эпидермис и дерма, кости и их фрагменты, нервы, а также спинной мозг и его части.
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