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FiNE NEWS

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Закон Грэма о санкциях против России встретил оппозицию в палате представителей Конгресса США

Законопроект, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом и направленный на ужесточение санкций против России и Ирана, столкнулся с существенным сопротивлением в палате представителей Конгресса США.

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