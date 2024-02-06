Близнецам помешают старые обиды, а Девам — финансовые проблемы: гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака Елена Галицкая7 февраля 2024 года обещает стать благоприятным временем для общения, достижения компромиссов и заключения договоренностей.
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