Сенатор Савельев и дело против него. Что известно?

В здании Совета Федерации задержан сенатор Дмитрий Савельев. Ему вменяют заказ убийства бизнесмена. Что известно об этом деле и о самом политике — в материале РБКДмитрий Савельев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)Что произошло 2 августа генеральный прокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности Дмитрия Савельева.