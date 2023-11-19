Тейлор Свифт после смерти фанатки объявила о переносе концерта

Тейлор Свифт после смерти фанатки из-за жары перенесла концерт в Рио-де-Жанейро Американская певица Тейлор Свифт объявила, что переносит концерт в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее поклонница.