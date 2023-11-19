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    А на 11600 слабо? Сибирский стаж имеется. 88-летняя актриса...
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Тейлор Свифт после смерти фанатки объявила о переносе концерта

Тейлор Свифт после смерти фанатки объявила о переносе концерта

Тейлор Свифт после смерти фанатки из-за жары перенесла концерт в Рио-де-Жанейро Американская певица Тейлор Свифт объявила, что переносит концерт в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее поклонница.

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