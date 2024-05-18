Сегодня в тире на базе Новоаннинской гимназии подходит турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти Героев Великой Отечественной войны Пудовкина П.
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Сегодня в тире на базе Новоаннинской гимназии подходит турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти Героев Великой Отечественной войны Пудовкина П.