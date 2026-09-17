ZS1! (Soybean Futures) – Daily – 9/17/26 Soybean Futures CBOT:ZS1! DrDeltaTrades ZS1! (Soybean Futures) – Daily – 9/17/26 Setup: Short entered @ 1319, SL @ 1364 (risk ~45c) Thesis: Momentum fade within an otherwise intact uptrend — this is a counter-trend/exhaustion trade.
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