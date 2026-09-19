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Царьград

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Гарри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив 100 голов

Гарри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив 100 голов

Гарри Кейн из «Баварии» побил рекорд Бундеслиги, достигнув 100-го гола всего за 98 матчей. Этот результат был установлен благодаря победе над берлинским «Унионом» в матче 4-го тура.

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