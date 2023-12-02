Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 036 подписчиков

На Западе Украины жители двух сёл отказались сносить памятники советским солдатам

На Западе Украины жители двух сёл отказались сносить памятники советским солдатам

В Ивано-Франковской области жители двух населённых пунктов не захотели сносить монументы в память о советских воинах, погибших от националистовФункционеры киевского режима оказались в ступоре из-за протеста украинцев из западного региона страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх