На Западе Украины жители двух сёл отказались сносить памятники советским солдатам

В Ивано-Франковской области жители двух населённых пунктов не захотели сносить монументы в память о советских воинах, погибших от националистовФункционеры киевского режима оказались в ступоре из-за протеста украинцев из западного региона страны.
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