Акиньшину засняли на премьере с бойфрендом Асмус — пока Козловский на гастролях

Актриса вышла в свет в неожиданной компании. Оксана Акиньшина Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressОксана Акиньшина редко посещает светские мероприятия, однако премьеру сериала «Неверные» со своим участием она пропустить не смогла и вышла на красную дорожку при полном параде и в неожиданной компании, чем привлекла всеобщее внимание.