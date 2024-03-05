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Акиньшину засняли на премьере с бойфрендом Асмус — пока Козловский на гастролях

Акиньшину засняли на премьере с бойфрендом Асмус — пока Козловский на гастролях

Актриса вышла в свет в неожиданной компании. Оксана Акиньшина Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressОксана Акиньшина редко посещает светские мероприятия, однако премьеру сериала «Неверные» со своим участием она пропустить не смогла и вышла на красную дорожку при полном параде и в неожиданной компании, чем привлекла всеобщее внимание.

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