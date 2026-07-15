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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Билли и Бинти показали акробатические трюки в барнаульском зоопарке. Фото и видео

Билли и Бинти показали акробатические трюки в барнаульском зоопарке. Фото и видео

Пушистые артисты выступили в дуэте Гиббон Бинти из барнаульского зоопарка / Фото: барнаульский зоопарк В барнаульском зоопарке пара гиббонов, Билли и Бинти, не только поет вместе, но и показывает акробатические номера.

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